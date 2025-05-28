Водителя грузовика привлекли к ответственности за незаконный сброс мусора в Актау

В ходе мониторинга санитарного состояния города был зафиксирован факт незаконного сброса мусора грузовым автомобилем без государственных номеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Фото: стоп-кадр из видео

Инцидент произошел на территории 41 микрорайона. Прибывшие на место сотрудники полиции оштрафовали водителя в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Уважаемые жители города! В рамках акции «Таза Қазақстан» призываю вас соблюдать чистоту и порядок, а также не допускать подобных нарушений в будущем, - сказал участковый инспектор местной полицейской службы отдела полиции Актау Маулен Калиев.

В целом, с начала экологической акции «Таза Қазақстан» в Актау выявлено 2 374 правонарушения по статье 434-2 и 5 927 правонарушений по статье 505 КоАП РК. В акимате обратились к актаусцам.

Уважаемые жители города! Чистота – общее дело для всех нас. Призываем вас бережно относиться к окружающей среде, соблюдать порядок в общественных местах и не выбрасывать мусор в несанкционированных местах. Напоминаем: каждый выявленный нарушитель будет привлечён к ответственности в соответствии с законом, - говорится в сообщении.

Предстаители власти сообщили, что с мая специалистами городского отдела жилищно-коммунального хозяйства было вывезено около 950 тонн мусора, незаконно сброшенного на территории города.