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29.05.2025, 16:42

Две 17-летние девушки пострадали в ДТП в Актау

Происшествия 0 2 008 Лиана Рязанцева

В Актау в результате столкновения двух автомобилей пострадали две несовершеннолетние девушки. Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Авария произошла 28 мая в 22:00 на дороге у дома №2 в 15 микрорайоне.

В  результате столкновения двух автомобилей марки Daewoo Nexia  и Kia Sorento пострадали две девушки 2008 года рождения, пассажирки одного из автомобилей. Пострадавших госпитализировали в больницу. Автомобили помещены на штрафстоянку, - сообщили в полиции региона.

По данным полиции, на водителя автомобиля Kia Sorento составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

Для справки

Статья 610 – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

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