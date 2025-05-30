Утечку газа ликвидировали спасатели на автозаправке Актау

Место происшествия

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области рассказали, что информация от местных жителей о запахе газа на АЗС «Bars Oil» поступила 30 мая в третьем часу ночи. Прибывшие спасатели обнаружили утечку газа из 15-тонной цистерны.

«Вентиль был перекрыт с соблюдением мер безопасности», - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Жители микрорайона выразили недовольство наличием заправки рядом с жилыми домами, потому что утечка газа и последующее его возгорание может привести к трагедии.