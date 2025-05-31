Торговые павильоны горели близ Актау

Пожар произошел у торгового центра «Рахат» в селе Мангистау Мунайлинского района, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Возгорание отдельно стоящего строения на территории торгового центра «Рахат» произошло сегодня, 31 мая, в 11:07 часов. Объект расположен в 3 километрах от местной пожарной части.

Пламя охватило павильоны по продаже донера, ломбард «Астра» и торговую точку «Номад». Общая площадь пожара составила 60 квадратных метра из 100 возможных. Обошлось без пострадавших.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты: 15 сотрудников ДЧС и три единицы техники. Полностью ликвидировать пожар удалось в 12:10 часов.

В настоящее время на месте наблюдается тление стекловаты внутренней обшивки здания.

Причина возгорания выясняется.