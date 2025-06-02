В Актау неизвестный разбил кирпичом лобовое стекло чужого авто

Инцидент произошел ранним утром 1 июня. Неизвестный мужчина без причины повредил лобовое стекло автомобиля Toyota, который был припаркован возле дома в 7 микрорайоне, передает Lada.kz .

Фото жителя Актау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница 7 микрорайона, рассказав о неприятном инциденте, произошедшем с автомобилем её пожилого соседа.

Неизвестный без причины разбил лобовое стекло чужого авто кирпичом, который был припаркован возле дома № 24 в 7 микрорайоне. Инцидент произошел в 4 утра 1 июня.

Сосед рассказал, что сработала сигнализация, и, когда он выглянул в окно, на месте происшествия остался только брошенный кирпич. Нарушителя уже не было видно, а во дворе камеры видеонаблюдения отсутствуют. Были вызваны сотрудники полиции, они пообещали проверить записи с камер наблюдения, установленных в соседних дворах. Однако на данный момент никакой информации о произошедшем нет, - рассказала жительница Актау.

По словам женщины, обратившейся в редакцию, она просто хочет помочь пожилому соседу.

Хочу хоть как-то поддержать дедушку, хотя бы добиться, чтобы у нас во дворе установили камеры наблюдения. Это ведь вопрос безопасности для всех жителей, - отметила женщина.

Редакция Lada.kz ожидает официальных комментариев от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.