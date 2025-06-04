В Актау разыскивают 71-летнего мужчину с потерей памяти

Фото предоставили родственники

Как сообщается, Игорь Бжицкий вышел из дома по адресу: 4 микрорайон, дом №58, квартира 31, около 08:30 утра сегодня, 4 июня, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Родственники мужчины рассказали, что он обычно прогуливается в районе парка Тараса Шевченко и на набережной. Родные обеспокоены его состоянием и просят всех, кто мог видеть его, сообщить об этом.

У Игоря Бжицкого при себе нет мобильного телефона.

Семья организовала самостоятельные поиски, опросила охранников супермаркетов и сотрудников заведений в округе, однако результатов это пока не принесло.

Те, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Бжицкого, просят обратиться по номеру телефона: +7 (701) 599-44-07.