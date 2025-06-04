Мужчину задержали на глазах у прохожих в Актау

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Инцидент произошел у дома №28 в 9 микрорайоне. На место прибыло несколько автомобилей полиции. Правоохранители произвели задержание мужчины.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве пояснили, что причиной задержания мужчины стал угон автомобиля среди бела дня.

В полицию обратился владелец автотранспорта, сообщивший об угоне в 9 микрорайоне. Правоохранители отследили подозреваемого по камерам видеонаблюдения и сразу же задержали в 8 микрорайоне, после чего снова доставили его в 9 микрорайон для проведения необходимых следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), - прокомментировали в пресс-службе.

Это не первый случай, когда в Актау полиция задерживает по горячим следам подозреваемых в угоне. Одно из происшествий произошло в 21 микрорайоне в январе текущего года. Злоумышленник пытался незаконно завладеть автомобилем Opel Vectra.