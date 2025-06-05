Подростка на сапборде унесло в море в Актау

В районе порта Актау подростка унесло в море на сапборде. Мальчик пытался самостоятельно вернуться на берег в течение четырех часов. Об этом сообщили в МЧС РК, передает Lada.kz .

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Накануне в районе порта Актау подростка, катавшегося на сапборде, унесло течением в сторону каменистого берега Каспийского моря. Он оказался на удалённой от пляжа территории и около 4 часов самостоятельно пытался добраться до берега по камням.

Его заметили сотрудники морского спасательного подразделения АО «Теңіз жасағы». Спасатели оперативно среагировали, доставили подростка на берег, напоили водой и оказали первую помощь, - сообщили в МЧС РК.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась.