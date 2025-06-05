Войсковая часть горела близ Актау

Пожар произошел в войсковой части у жилого массива "Акжелкен" (бывший Приморский), сообщает Lada.kz.
По словам очевидцев, огонь полыхал на территории войсковой части вчера вечером, 4 июня.
Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, в 20:50 часов в оперативный центр поступило сообщение о возгорании склада по хранению продуктов питания.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Возгорание было ликвидировано в течение 18 минут. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины устанавливаются.
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