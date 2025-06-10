Мошенник получил пять лет лишения свободы за хищение средств дольщиков в Актау

В Актау вынесен обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств дольщиков. Подробности уголовного дела раскрыли в департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, передает Lada.kz .

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Сегодня, 10 июня, в Агентстве по финансовому мониторингу РК официально сообщили, что в Актау вынесен обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств дольщиков.

Департаментом АФМ по Мангистауской области в ходе расследования установлено, что Корниенко Н.Н., действуя без полномочий, выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива «СК 2032», и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе «МИЗАМ» в Актау.

В результате им похищены денежные средства в размере 70 млн тенге и растрачены на личные нужды. С санкции суда наложен арест на его имущество — земельный участок площадью 8 тысяч квадратных метров, стоимостью 200 млн тенге. Приговором суда Корниенко Н.Н. осужден к пяти годам лишения свободы, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что арестованное имущество обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.