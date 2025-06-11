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11.06.2025, 10:35

При бурении скважины в Жанаозене произошел выброс нефти. Видео

Происшествия 0 4 175 Наталья Вронская

Чрезвычайная ситуация зафиксирована 10 июня в районе поселка Тенге, находящегося вблизи города Жанаозен, передает Lada.kz по информации Департамент экологии региона.

 

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

По их данным, ЧП произошло около 08:30 часов в ходе бурения скважины № 553 ТОО "Petro НефтеГазсервис". Уже через десять минут, в 8:40, сотрудниками предприятия были проведены необходимые работы и чрезвычайная ситуация была изолирована.

Отделом лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области приняты меры по проведению инструментальных измерений атмосферного воздуха на данной территории.

«Угроза распространения за пределы участка зафиксирована не была.В целях оценки воздействия на окружающую среду специалисты Департамента экологии по Мангистауской области провели инструментальные замеры атмосферного воздуха в районе происшествия», - говорится в сообщении.

Согласно результатам анализа, зафиксировано превышение ПДК метана, о принятых мерах по превышению сообщается дополнительно.

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