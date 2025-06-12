Трое несовершеннолетних пострадали в автоаварии близ Актау

Трое несовершеннолетних получили травмы в автоаварии, произошедшей в селе Мангистау-5, передает Lada.kz.
ДТП случилось вечером 11 июня, близ села Мангистау-5. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым.
Как рассказали в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, с места аварии поступили девочка 13-ти лет, девушка 17-ти лет, а также 12-летний мальчик.
Одну из пострадавших – старшую – госпитализировали в травматологическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Младшая девочка получила ушиб мягких тканей левой щеки, ее после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Мальчик с ушибом мягких тканей лобной части головы и четвертого пальца левой руки также отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили в лечебном учреждении.
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