Трое несовершеннолетних пострадали в автоаварии близ Актау

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ДТП случилось вечером 11 июня, близ села Мангистау-5. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым.

Как рассказали в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, с места аварии поступили девочка 13-ти лет, девушка 17-ти лет, а также 12-летний мальчик.