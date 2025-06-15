Жители Актау обсуждают видео с Porsche без колёс

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлён автомобиль Porsche без колёс, стоящий на обочине дороги в направлении базы отдыха в Актау. В департаменте полиции региона прокомментировали появившееся в сети видео, передает Lada.kz .

Кадр видео

В местных пабликах появилось видео, на кадрах которого автомобиль Porsche стоит без колёс. Причины произошедшего не сообщаются.

На кадрах видео автомобиль Porsche запечатлён на обочине автодороги в сторону базы отдыха. Авто без передних и задних колёс.

Видео вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи высказывают разные мнения и предположения о случившемся:

«Жалко, конечно. Красивая машина была», «Похоже, вошёл в поворот на большой скорости — шины не выдержали», — предполагают пользователи сети.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что сообщений о ДТП не поступало. Пострадавших в больницу не доставляли.