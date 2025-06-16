Ложные обещания о квартирах и автомобилях: в Актау разоблачена очередная финансовая пирамида

Двоих жителей Актау осудили на шесть лет за создание и руководство финансовой пирамидой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

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По информации ведомства, осуждённые распространяли рекламу о возможности беспроцентного приобретения жилья или автомобилей через кооператив, созданный ими. Людям предлагалось внести денежный вклад и ожидать очереди вместе с другими участниками. На деле схема работала по классическому принципу пирамиды – за счёт привлечения новых вкладчиков.

В результате действий мошенников пострадал 31 житель региона, общий ущерб составил 89 миллионов тенге.

Отмечается, что один из фигурантов уже был осуждён за аналогичное преступление в Кызылорде.

Двух создателей пирамиды приговорили к шести годам лишения свободы по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК.

Важно понимать, что любые обещания о сверхвысоких доходах, бонусах, беспроцентном приобретении имущества за счет совместных денежных вкладов с другими гражданами - это явный признак финансовой пирамиды. Прокуратура Мангистауской области в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность при распоряжении собственными финансовыми сбережениями!, - напомнили в ведомстве.

Ранее в регионе прекратили деятельность финпирамиды «Asar Baspana», в которую люди вложили свыше 900 миллионов тенге.