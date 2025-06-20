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19.06.2025, 19:18

Территория беспредела: в парке «Акбота» в Актау избили подростка

Происшествия 0 1 864 Ольга Максимова

Жительница Актау пожаловалась на то, что ее сына избили в парке «Акбота». Прогулки там она теперь считает небезопасными, передает Lada.kz.

Парк Акбота. Фото автора
Парк Акбота. Фото автора

Группа парней избила 14-летнего подростка в парке «Акбота» 12 июня. Мальчик получил ушибы и сотрясение головного мозга, рассказала его мать.  

«Мой сын пошел туда в районе 18:00 часов вместе с другом. Там к ним пристала группа парней, мол, что вы тут на нас смотрите, не гуляйте здесь. Начали угрожать, что убьют. Один из них повалил моего сына, другой бил его ногами по голове. К ночи ему стало плохо, и нам пришлось обратиться за медицинской помощью. Когда я хотела снять записи с камер наблюдения, администратор мне сказал, что они не работают. Что это за беспредел прямо под боком акимата? Теперь даже в парке детям нельзя гулять без риска для здоровья и жизни?», - возмущается Бахытжан Тажибаева.  

Пострадавший поступил в медицинское учреждение в первом часу ночи 13 июня с жалобами на краткую потерю сознания, боль в пояснице, головную боль, отек, тошноту, слабость, потерю аппетита и бледность кожных покровов. После проведения КТ головного мозга медики поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Подросток три дня провел в больнице и после улучшения состояния был выписан домой.

Пострадавший подросток.Фото предоставлено родителями

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту избиения ведется расследование по статье 108-1 УК РК (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Задержаны двое подозреваемых 2006 и 2007 годов рождения, они дали признательные показания.

Мама потерпевшего негодует - почему власти города и правоохранительные органы не обеспечивают порядок в общественном месте, которое посещают сотни людей?

О том, что отношение городских властей к парку уже несколько лет является объектом критики граждан, можно почитать и посмотреть здесь.  

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