Скутерист попал в ДТП в Актау

Дорожный инцидент произошел на автодороге между 12 и 16 микрорайонами, сообщает Lada.kz .

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ДТП с участием скутера и автомобиля Toyota Camry произошло сегодня вечером, 19 июня, на автодороге между 12 и 16 микрорайонами.

По словам очевидцев, водитель скутера двигался по главной дороге в пределах своей полосы, когда Toyota Camry начала поворот в сторону 16 микрорайона. В результате маневра произошло столкновение.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Информация о состоянии участников аварии уточняется.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.