Возгорание электрического щитка произошло в 16 микрорайоне Актау

Электрический щит загорелся и вызвал переполох вечером 19 июня в одном из жилых комплексов города, передает Lada.kz .

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Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, сигнал о пожаре в ЖК «B-Group Plaza» (дом 85), расположенном в 16 микрорайоне, поступил в 22:36 часов. На место выехали 25 сотрудников, шесть единиц техники и бригада центра медицины и катастроф.

Как оказалось, на пятом этаже произошло возгорание электрощита. Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников ДЧС. Пострадавших нет, - сообщили в ДЧС МО.

По словам очевидцев, пожарная техника не могла подъехать к локации происшествия из-за большого скопления автомобилей перед домом.