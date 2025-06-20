Семнадцатилетняя девушка пропала в Актау

В Актау пропала несовершеннолетняя девушка. Волонтеры просят жителей Актау оказать максимальную помощь в распространении ориентировки, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили волонтеры

По информации волонтерского движения «Lider.kz», 17-летняя Анара Гулуева пропала 9 июня, около 20:00 часов вышла из дома в 3 микрорайоне и не вернулась.

Связи с ней нет с того момента.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие.

Была одета: черная майка, синие рваные джинсы, черные кроссовки.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Анары, просят обратиться по номеру телефона: +7 (700) 911-72-92 или 102.