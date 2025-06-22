В Мангистауской области спасатели вызволили двоих человек из грязевого плена

Спасатели Мангистау вызволили автомобиль с людьми, застрявший в грязевой яме. В автомобиле находились два человека, в медицинской помощи они не нуждались, передает Lada.kz .

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Сегодня, 22 июня, на официальной странице департамента по чрезвычайным ситуациям в Telegram сообщается о проведённой спасательной операции в Бейнеуском районе.

В направлении Бейнеу–Бозой, на расстоянии около 40 километров от села Бейнеу, автомобиль застрял в грязевой яме. В салоне находились два человека. Водитель и пассажир были успешно спасены сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям Бейнеуского района. Транспортное средство отбуксировано на ровный участок дороги, -говорится в сообщении спасателей.

В поисково-спасательных работах были задействованы четыре сотрудника и одна единица спецтехники.

Состояние спасённых граждан стабильное, в медицинской помощи они не нуждались, – отметили в ведомстве.

Спасатели напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.