В открытое море унесло мужчину на сапборде в Кендерли

Из-за сильного ветра мужчину на плавательной доске унесло далеко от берега в Мангистау, сообщает Lada.kz.
По данным ДЧС региона, инцидент произошел накануне, 22 июня, в Каракиянском районе на территории базы отдыха «Ритм Нұр» в Кендерли.
Мужчину унесло в открытое море и он не смог самостоятельно вернуться обратно.
Проводившие патрулирование на лодке спасатели, заметив просившего помощь мужчину, оперативно доставили его на берег.
Напомним, в начале июня сотрудники ДЧС региона спасли унесенного в море 19-летнего парня в Актау.
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