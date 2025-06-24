Легковушка горела в Актау

Горящий в Актау автомобиль сегодня, 24 июня, сняли на видео очевидцы. Пожарные прокомментировали инцидент, передает Lada.kz .

Фото: ДЧС Мангистауской области

Сигнал о горении автомобиля марки «KIA» у дома №89 в 3 микрорайоне поступил дежурному противопожарной службы в 09:00 часов.

На вызов выехали одна единица спецтранспорта и пять сотрудников личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Установлено, что горела передняя часть автомобиля. Пожар был потушен. Пострадавших нет, - сообщили в ДЧС.

Напомним, ранее жителей Актау взволновало появление пожарных у высотки в Актау. Как выяснилось, причиной тому стал припаркованный у дома автомобиль. Подробности – по ссылке.