Спасатели пришли на помощь водителям в Бейнеуском районе

Сразу два автомобиля застряли сегодня на расстоянии 40 километров от Бейнеу. На помощь водителям пришли спасатели, передает Lada.kz.
О работе спасателей рассказали в МЧС РК.
В первом случае автомобиль застрял в грязи. Дежурная смена спасателей выехала на место на технике высокой проходимости, и с помощью лебёдки извлекла транспорт из западни. В медицинской помощи никто не нуждался.
Еще один водитель не заметил овраг, протянувшийся вдоль дороги, и застрял в нем передними колесами. Самостоятельные попытки вытащить автомобиль не увенчались успехом, мужчина решил позвать спасателей на помощь.
Силами специалистов транспорт отбуксировали на дорогу и сопроводили в ближайший населенный пункт.
МЧС рекомендует планировать свой маршрут с учетом погодных условий, и напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении.
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