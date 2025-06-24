Спасатели пришли на помощь водителям в Бейнеуском районе

Сразу два автомобиля застряли сегодня на расстоянии 40 километров от Бейнеу. На помощь водителям пришли спасатели, передает Lada.kz .

Фото: МЧС РК

О работе спасателей рассказали в МЧС РК.

В первом случае автомобиль застрял в грязи. Дежурная смена спасателей выехала на место на технике высокой проходимости, и с помощью лебёдки извлекла транспорт из западни. В медицинской помощи никто не нуждался.

Еще один водитель не заметил овраг, протянувшийся вдоль дороги, и застрял в нем передними колесами. Самостоятельные попытки вытащить автомобиль не увенчались успехом, мужчина решил позвать спасателей на помощь.

Силами специалистов транспорт отбуксировали на дорогу и сопроводили в ближайший населенный пункт.

МЧС рекомендует планировать свой маршрут с учетом погодных условий, и напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении.