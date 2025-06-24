Авария «паровозик» произошла в Актау

В областном центре столкнулись сразу три автомобиля. Инцидент прокомментировали в полиции, передает Lada.kz .

Фото: depositphotos.com

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, столкновение произошло на автодороге, напротив дома №14 12 микрорайона.

Водитель Chevrolet Cobalt проигнорировал требование соблюдения дистанции и врезался сзади в Toyota Hilux. Последний по инерции столкнулся со стоящим впереди Lexus.

В отношении владельца Chevrolet Cobalt составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.