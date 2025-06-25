Актау фигурирует в деле: охранников ночного клуба в Уральске обвинили в избиениях

В Уральске раскрыта преступная схема, в которую оказались вовлечены охранники одного из ночных клубов. Вместо обеспечения порядка сотрудники заведения избивали посетителей. Задержания прошли и в Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото с сайта Polisia.kz

Спецоперация по задержанию подозреваемых прошла сразу в трех городах страны: Уральске, Алматы и Актау. Все задержанные – уроженцы Западно-Казахстанской области. Из 17 доставленных в полицию восемь водворены в изолятор временного содержания. Четверо из них ранее уже привлекались к ответственности.

Расследование проводилось управлением по борьбе с организованной преступностью с привлечением бойцов спецназа. В ходе обысков у задержанных изъяли радиостанции, включая одну, предназначенную для служебной связи полиции, холодное оружие, перцовый баллончик, бейсбольную биту, а также десяток автомобильных номеров, предположительно, иностранных.

По данным следствия, охранники без причины применяли силу к гостям клуба. В результате люди получали травмы, в том числе тяжелые, но из-за страха многие не обращались в правоохранительные органы.

Возбуждены уголовные дела по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и группового хулиганства. В полиции заявили, что продолжат проверки в развлекательных заведениях, и призвали граждан не бояться сообщать о противоправных действиях.