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26.06.2025, 11:27

В Мангистау на побережье Каспия установили мобильные посты спасателей

Происшествия 0 1 558 Ольга Максимова

Для предотвращения несчастных случаев на воде и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в популярных местах отдыха были установлены мобильные посты спасателей и определены маршруты патрулирования, передает Lada.kz.

Спасатели. Фото: МЧС РК
Спасатели. Фото: МЧС РК

Семь мобильных постов оперативно-спасательного отряда установлены в Актау и окрестных районах. Об этом сообщили в ОСО ДЧС Мангистауской области. Автомобили со спасителями будут дежурить на спуске 4 микрорайона («Тарасик»), в 15 микрорайоне напротив жилого массива «Самал», водоканале «Шора», 43 километре и 64 километре («Голубая бухта»), а также на водолазной станции и станции оперативно-спасательного отряда.

Также спасатели проводят патрулирование на воде от яхт-клуба «Бриз» до 15 микрорайона и на Солдатском пляже.

Дежурные сотрудники спасательных служб обеспечены всем необходимым: спасательными кругами, лодками, средствами связи и аптечками.  

С начала купального сезона в Мангистауской области в воде погибли два человека, оба несовершеннолетние. В зоне отдыха Кендерли 23 июня утонул 15-летний парень. Подросток 14-ти лет утонул 9 июня в 9А микрорайоне Актау.

  

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