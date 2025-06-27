В Актау «ГАЗель» скатилась с дороги и повисла на парапете

Дорожный инцидент произошёл 26 июня. Видео последствий ДТП появилось в Сети. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что автомобиль, припаркованный на АЗС «Гульдана», из-за неисправности ручного тормоза самопроизвольно откатился назад и повис на парапете, передает L ada.kz.

Кадр видео

Видео последствий ДТП появилось в Сети. На кадрах видно, как «ГАЗель» висит на парапете.

По данным пресс-службы полиции региона, дорожный инцидент произошёл 26 июня на дороге в 21 микрорайоне, в районе АЗС «Гульдана».

Автомобиль, припаркованный на АЗС «Гульдана», из-за неисправности ручного тормоза самопроизвольно откатился назад и наехал на парапет. Никто не пострадал. В отношении водителя транспортного средства составлен административный протокол по статье 590 Кодекса РК об административных правонарушениях, - сообщили в полиции.

Сотрудники управления полиции Актау напоминают водителям о необходимости своевременного прохождения технического осмотра транспортных средств.

Для справки: Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, или 19 660 тенге.

Напомним, 12 мая в Актау грузовик FAW вылетел с дороги. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что водитель выжил, но получил переломы.