В городском парке Актау сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на парковке в 4А микрорайоне. В результате пожара никто не пострадал. Об этом lada.kz сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС вчера, 26 июня, в 22:29.
Возгорание автомобиля произошло на парковке в парке «Акбота» в 4А микрорайоне.
Произошло горение передней части автомобиля марки Opel Vectra. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили спасатели.
Момент пожара попал на видео.
Ранее сгорел автомобиль марки KIA у дома №89 в 3 микрорайоне.
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