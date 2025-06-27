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27.06.2025, 12:41

В Актау молодёжь устроила опасную езду на дороге

Происшествия 0 1 308 Лиана Рязанцева

Группа молодых людей высовывалась из окон машин на скорости. Полиция Актау привлекла водителей к ответственности, сообщает Lada.kz.

 

Кадр видео
Кадр видео

В Сети появилось видео опасной езды. На кадрах видео запечатлена группа молодых людей, ехавших на четырех автомобилях марки Toyota, Lexus, LADA Priora в сторону Тёплого пляжа. Они высовывались из окон автомобилей.

В ходе мониторинга, проведённого в социальных сетях, 26 июня были выявлены факты грубого нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств с государственными регистрационными номерами 707 YКК (Lexus LX 570), 881 AJA 12 (LADA Priora), 160 АJI 12 (Toyota Camry), а также транзитный номер 3479 BI (Toyota). Все указанные водители были установлены и привлечены к ответственности в установленном порядке, - сообщили в полиции.

Сотрудниками управления полиции Актау составлены административные протоколы по статьям 593 и 595 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за следующие нарушения: нарушение правил перевозки пассажиров — высовывание пассажиров из окон транспортных средств во время движения, а также управление автомобилем без включения световых приборов в тёмное время суток.

Напомним, ранее молодежь каталась с флагами Казахстана и США, высовываясь из окон машин. В отношении водителей были составлены административные протоколы по статье 593 КоАП РК (Нарушение правил перевозки пассажиров). Наказание влечет штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге). 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Оооооо! Чунга-чанги снова появились!? Давненько невидно было
27.06.2025, 07:57
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