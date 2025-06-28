Массовое ДТП в пригороде Актау: шесть человек пострадали

Фото очевидцев

По словам очевидцев, в аварии, произошедшей вечером 27 июня, участвовали пассажирский автобус, автомобиль Ravon и ещё четыре легковых автомобиля.

Очевидцы сообщают, что виновником аварии стал водитель Toyota Sienna, который пытался уйти от погони полиции. Сообщается об одном погибшем, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Информацию о погибшем в ДТП корреспонденту Lada.kz пока не подтвердили.

По данным пресс-службы областной многопрофильной больницы, в аварии пострадали шесть человек. Все они были доставлены в приёмное отделение областной многопрофильной больницы.

После экстренного осмотра врачами четверо пациентов направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в отделения хирургии и нейрохирургии.

У пациента 1995 года рождения, госпитализированного в нейрохирургическое отделение, диагностированы переломы черепа, нижней челюсти, таза, большеберцовой кости и костей правой ноги. У второго пострадавшего 1975 года рождения - травма грудной клетки, закрытые переломы нескольких правых рёбер и плечевой кости, а также другие повреждения, - сообщили в больнице.

Пациенты находятся под наблюдением врачей.