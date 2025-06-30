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30.06.2025, 14:55

Смертельный инцидент на предприятии в Мангистау: суд вынес приговор мастеру бригады

Происшествия 0 5 513 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области суд приговорил мастера бригады одного из предприятий к лишению свободы за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека. Об этом сообщает прокуратура Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Согласно информации пресс-службы региональной прокуратуры, сотрудник бригады одного из предприятий в 2024 году погиб во время ремонтных работ скважины, оказавшись под колесами спецтехники.

В июне 2025 года вступил в законную силу приговор Тупкараганского районного суда, которым к 1 году лишения свободы по части 3 статьи 156 УК РК осужден мастер бригады предприятия за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Осужденный, являясь лицом, ответственным за организацию соблюдения правил охраны труда, не обеспечил безопасные условия для работника бригады, - сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что инспекцией труда установлена 100% вина работодателя.

В области за последние три года за аналогичные преступления вынесены обвинительные приговоры в отношении шести лиц. Предупреждая об ответственности, призываем руководство действующих предприятий и компаний, участвующих в развитии региона, принимать все необходимые меры, направленные на строгое соблюдение правил охраны труда, - говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.

 

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