Огонь охватил медцентр в Актау (видео)

На втором этаже медицинского центра «Пасенов», расположенного в 8 микрорайоне, произошел пожар, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

ЧП случилось сегодня, 2 июля, в 06:48 часов, в 8 микрорайоне, в здании №38. Сообщается, что в кабинете №303 на втором этаже загорелись хозяйственные принадлежности.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, при этом общая площадь здания – около 1000 квадратных метров.

По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар был полностью ликвидирован в 07:02 часов.

Причины возгорания уточняются. Специалисты проводят проверку по факту инцидента.

Напомним, на прошлой неделе на парковке в парке «Акбота» сгорел автомобиль.