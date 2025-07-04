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04.07.2025, 18:47

Жительницу Актау и ее сыновей осудили за принуждение инвалидов к попрошайничеству

Происшествия 0 1 410 Лиана Рязанцева

В Актау раскрыли «семейный бизнес»: женщина вместе с двумя сыновьями насильно удерживали людей с инвалидностью и заставляли их заниматься попрошайничеством на городских рынках. Подробности рассказали в прокуратуре Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: ru.freepik.com
Фото: ru.freepik.com

Так, приговором Актауского городского суда три лица осуждены за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 126 (Незаконное лишение свободы) и 128 (Эксплуатация лица) УК РК.

В период с октября 2023 года по март 2024 года осужденные насильно удерживали в Актау двух лиц с инвалидностью и эксплуатировали их с целью получения прибыли, принуждая к попрошайничеству в общественных местах. Двое потерпевших, не имеющих нижних конечностей, были обманом вывезены из Караганды, изначально принуждались к попрошайничеству в Семее, а после перевезены в Актау, где эксплуатировались на местных рынках. Получаемые ими деньги изымались осужденными, - говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данным уголовного дела, на протяжении всего времени потерпевшие подвергались угрозам, психологическому и физическому насилию, в том числе за попытки побега.

Лишь в марте 2024 года один из них смог обратиться в полицию, что позволило раскрыть преступную схему. Стоит отметить, что в качестве подсудимых предстали 50-летняя женщина и двое ее сыновей. Всем троим участникам «семейного бизнеса» назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, - рассказали подробности в ведомстве.

Правоохранительные органы региона отметили, что продолжают целенаправленную работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми.

Просим сообщать об известных вам фактах незаконного лишения свободы и иных деяниях, связанных с эксплуатацией людей, по телефону доверия прокуратуры Мангистауской области: +7 (747) 139-18-39. Анонимность и конфиденциальность гарантированы, - подытожили в ведомстве.

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