В Актау женщину унесло в море на сапборде

Днем 5 июля в Актау на побережье Каспийского моря при проведении агитационных работ сотрудниками ДЧС Мангистауской области была спасена женщина.

Женщина 1984 года рождения каталась на сапборде и порывами ветра ее унесло далеко от берега. Спасатели оперативно среагировали и доставили женщину на берег. В медицинской помощи она не нуждалась, - сообщили в ДЧС МО.