В Мунайлинском районе сгорел автомобиль

На одной из автодорог Мунайлинского района загорелся автомобиль. В ходе происшествия никто не пострадал, но машина полностью сгорела, передает Lada.kz .

Фото ДЧС МО

Пожар произошел на дороге села Атамекен Мунайлинского района 7 июля.

На видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, как водитель пытается потушить авто. Ни у него, ни у проезжающих мимо автомобилистов не оказалось огнетушителя.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сигнал о возгорании машины им поступил в 21:33 часов. Горел автомобиль марки Opel Vita. Как отметили пожарные, на авто не было установлено газобалонное оборудование.