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08.07.2025, 18:34

Женщину с грудничком сбили на зебре в Актау - комментарий полиции

Происшествия 0 1 448 Ольга Максимова

В департаменте полиции прокомментировали наезд на женщину с грудным ребенком, который произошел 7 июня между 9 и 10 микрорайонами, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

Как рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, автоледи 1988 года рождения привлекли к ответственности по статье 610 КоАП РК. Автомобиль Toyota Hilux водворили на штрафстоянку.

«Двое пострадавших после осмотра врачей отпущены домой», - сообщили в ДП МО.

Напомним, об инциденте рассказали очевидцы. По их словам, женщина, допустившая наезд, посадила пострадавших в свою машину и пообещала доставить в больницу.

Статья 610 КоАП РК Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев. 

 

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