В Жанаозене прошёл открытый судебный процесс с участием молодёжи

С целью правового просвещения молодёжи и предупреждения преступности в доме культуры «Мунайшы» в Жанаозене организовали открытый судебный процесс, передает Lada.kz со ссылкой на городской акимат.

Кадр видео

Сегодня, 9 июля, на официальной странице акимата Жанаозена в Instagram появилась информация о проведении открытого судебного процесса с участием молодежи.

Молодёжь города активно приняла участие в мероприятии, наглядно ознакомившись с ответственностью за совершение правонарушений. Увидев реальные последствия преступлений, совершённых в обществе, участники получили важный правовой урок. Открытое судебное разбирательство, как один из действенных инструментов правового воспитания, заставило молодых людей всерьёз задуматься о последствиях противоправных действий и злоупотреблений, - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что городская прокуратура Жанаозена планирует и впредь регулярно проводить с молодежью правовые мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания и профилактику правонарушений.