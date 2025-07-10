За употребление наркотиков на улице арестовали жительницу Жанаозена

В Жанаозене женщину наказали за употребление психотропных веществ в немедицинских целях, сообщает Lada.kz .

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По материалам пресс-службы Жанаозенского городского суда, инцидент произошел в конце мая этого года. Женщину застали за употреблением психотропных веществ прямо у подъезда жилого дома в микрорайоне «Шугыла».

Факт нарушения подтвердился результатами медицинского освидетельствования, протоколом и собственными признаниями нарушительницы.

На суде женщина полностью признала вину и просила строго не наказывать. Суд учел раскаяние как смягчающее обстоятельство и назначил ей 10 суток административного ареста по части 1 статьи 440-1 КоАП РК.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау стали чаще встречаться случаи аптечной наркомании среди подростков.