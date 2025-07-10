В Мангистау изъяли 3 кг наркотиков и выявили случаи аптечной зависимости

В Мангистауской области усилили борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В рамках антинаркотической операции «Қарасора-2025» выявлено 36 нарушений, в том числе четыре уголовных преступления. Об этом стало известно 9 июля в ходе брифинга на площадке регионального Центра общественных коммуникаций, передает Lada.kz .

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По словам первого заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области Ильяса Жумагулова, с начала июня текущего года стражи порядка изъяли порядка 3 килограммов запрещённых веществ. Среди них: 1,8 кг – синтетические наркотики («альфа-PVP», «мефедрон») и 1,2 кг – марихуана. Из перечисленного самая крупная партия «синтетики» – 1,7 кг.

В рамках месячника мы провели 47 профилактических мероприятий. В них приняли участие свыше 1 500 жителей. Завершением стала акция на побережье Каспия, приуроченная ко Дню борьбы с наркоманией, - рассказал Жумагулов.

Дополнительно он отметил, что наряду с продажей запрещенных веществ все чаще фиксируются случаи аптечной наркозависимости.

С начала 2025 года в регионе выявлено девять фактов незаконной реализации рецептурных препаратов «Тропикамид», «Брегабалин», «Сомнол» и других. Эти лекарства часто используются не по назначению и приобретаются без рецепта.

Мы не можем напрямую наказывать виновных, но передаем материалы в Комитет медицинского и фармацевтического контроля. Там уже решают, ограничиться ли штрафом или передать дело в суд для приостановки лицензии, - пояснил Жумагулов.

Поскольку препараты не входят в список запрещенных, уголовная ответственность за их продажу не предусмотрена. Нарушения квалифицируются как административные по статьям 424, 426 и 464 КоАП РК – за отпуск без рецепта, работу без лицензии и нарушение лицензионных требований.

Спикер заверил, что подобные рейды проходят на постоянной основе в рамках программы «Дармек».