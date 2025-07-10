Lexus, квартиры и криптовалюта: в Актау раскрыта финансовая пирамида

Завершено расследование громкого дела о финансовой пирамиде «Live Good», маскировавшейся под сетевой маркетинг по продаже БАДов и лекарственных средств, сообщает Lada.kz .

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Как установил департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, компания под видом подписки за 50 долларов США предлагала участникам доход за привлечение новых вкладчиков, а не за реальные продажи продукции. В результате схемы жертвами стали более 80 человек.

Организатор вывел вложенные деньги через криптобиржу и перевел на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 миллиона тенге. Всего арестовано имущество на сумму 132 миллиона тенге.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. Дело передано в суд.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные подробности не разглашаются.

Напоним, ранее двоих жителей Актау осудили на шесть лет за создание и руководство финансовой пирамидой.