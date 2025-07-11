Крупная авария на трассе в Акшукуре: пострадали шесть человек

Вечером 10 июля на дороге вдоль поселка Акшукур столкнулись два автомобиля марок Zaz и Chevrolet. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области раскрыли подробности, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Как сообщили в региональном департаменте полиции, ДТП произошло в 21:22 часов. Водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Zaz. Пострадали шесть человек: четверо мужчин и две женщины.

В больнице в настоящее время находится только один пациент, остальные после оказания медицинской помощи с травмами различной степени тяжести отправлены на амбулаторное лечение.

На водителя Chevrolet составлен административный протокол.

Напомним, ранее шесть человек пострадали в аварии, случившейся вблизи села Мангистау. Видео с моментом столкновения позже появилось в социальных сетях.