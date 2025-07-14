Пожар в подвале ЖК в Актау: появилось видео с места ЧП

Видеоожетон пожарного показал, как происходило тушение огня в подвале жилого комплекса «Мирас», сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По данным ДЧС Мангистауской области, пожар в жилом комплексе «Мирас» в 34 микрорайоне произошел утром 13 июля.

На кадрах видно, как спасатели в полной экипировке работают в задымленном помещении, где горела детская одежда.

Пожар охватил около 30 квадратных метров. Благодаря профессионализму и оперативности огнеборцев распространения пламени удалось избежать.

Пострадавших нет.

Причины ЧП устанавливаются.