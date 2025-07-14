Пожар в подвале ЖК в Актау: появилось видео с места ЧП

Видеоожетон пожарного показал, как происходило тушение огня в подвале жилого комплекса «Мирас», сообщает Lada.kz.
По данным ДЧС Мангистауской области, пожар в жилом комплексе «Мирас» в 34 микрорайоне произошел утром 13 июля.
На кадрах видно, как спасатели в полной экипировке работают в задымленном помещении, где горела детская одежда.
Пожар охватил около 30 квадратных метров. Благодаря профессионализму и оперативности огнеборцев распространения пламени удалось избежать.
Пострадавших нет.
Причины ЧП устанавливаются.
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