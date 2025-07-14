Степь охватило пламенем в Мангистау

В Каракиянском районе произошло возгорание сухой травы. Чиновники прокомментировали инцидент, передает Lada.kz.
По информации пресс-службы Каракиянского районного акимата, сегодня, 14 июля, около 13:30 часов в степной зоне, примерно в 10 километрах от села Мунайшы, вспыхнул степной пожар.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стала экстремально жаркая погода: на фоне высокой температуры воздуха загорелась высохшая растительность. Площадь пожара составила около 250 метров в длину и 150 метров в ширину.
На место происшествия были оперативно направлены одна единица спецтехники и пять огнеборцев, а также одна единица техники от акимата села Мунайшы.
Пожар удалось полностью локализовать, а затем ликвидировать к 15:03 часам. Пострадавших нет.
Специалисты напоминают: в жаркую погоду даже незначительная искра или выброшенный окурок могут привести к масштабному возгоранию. Жителей просят соблюдать осторожность и правила пожарной безопасности.
Напомним, 12 июля возгорание произошло на мусорном полигоне, расположенном в 7 километрах от Жанаозена.
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