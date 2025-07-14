Степь охватило пламенем в Мангистау

Фото пресс-службы Каракиянского районного акимата

По информации пресс-службы Каракиянского районного акимата, сегодня, 14 июля, около 13:30 часов в степной зоне, примерно в 10 километрах от села Мунайшы, вспыхнул степной пожар.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стала экстремально жаркая погода: на фоне высокой температуры воздуха загорелась высохшая растительность. Площадь пожара составила около 250 метров в длину и 150 метров в ширину.

На место происшествия были оперативно направлены одна единица спецтехники и пять огнеборцев, а также одна единица техники от акимата села Мунайшы.

Пожар удалось полностью локализовать, а затем ликвидировать к 15:03 часам. Пострадавших нет.

Специалисты напоминают: в жаркую погоду даже незначительная искра или выброшенный окурок могут привести к масштабному возгоранию. Жителей просят соблюдать осторожность и правила пожарной безопасности.

Напомним, 12 июля возгорание произошло на мусорном полигоне, расположенном в 7 километрах от Жанаозена.