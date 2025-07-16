В Актау полностью сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на дороге между 35 и 34 микрорайонами. В результате пожара никто не пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото ДЧС региона

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС 15 июля в 19:46 часов.

Инцидент произошел на дороге между 35 и 34 микрорайонами.

Произошло полное горение автомобиля марки Jeep Grand Cherokee, 1996 года выпуска. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.

По информации спасателей, пожар был ликвидирован в 20:01 часов. Автомобиль выгорел полностью.

Напомним, 7 июля на одной из автодорог Мунайлинского района загорелся автомобиль. В ходе происшествия никто не пострадал, но машина марки Opel Vita полностью сгорела.