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16.07.2025, 17:06

Не получил пива — устроил дебош: в поезде сообщением «Мангистау – Алматы» задержаны нарушители

Происшествия 0 1 103 Сергей Кораблев

С начала года транспортная полиция сняла с маршрутов почти 400 человек - большинство из них были в состоянии алкогольного опьянения. Особенно «отличился» маршрут Мангистау – Алматы, где нарушители крушили имущество и даже сопротивлялись полиции, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы департамента полиции на транспорте
Фото пресс-службы департамента полиции на транспорте

По данным пресс-службы департамента полиции на транспорте, в результате проведенных рейдов и оперативно-профилактических мероприятий в течение первого полугодия с поездов были сняты 388 человек, нарушивших административное законодательство страны. Из них основную часть составили лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения – 359 случаев, мелкое хулиганство – 13, а также другие правонарушения.

Так, сотрудниками линейного отделения полиции на станции Бейнеу по акту начальника пассажирского поезда сообщением «Мангистау - Алматы» был снят житель  Кызылординской области. 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при доставлении в комнату полиции оказал сопротивление законным требованиям стражей порядка.

Установлено, что данный гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение в течение года. На этот раз правонарушитель привлечен к ответственности сразу по двум статьям: за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в состоянии опьянения и за неподчинение законным требованиям полицейского. По решению суда он арестован на 4 суток.

Еще один инцидент произошел на том же маршруте: 41-летний житель Кызылординской области в состоянии опьянения разбил окно в вагоне-ресторане пивным бокалом, не получив желаемого напитка. За свои действия он был привлечен к ответственности.

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