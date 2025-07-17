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17.07.2025, 11:14

В Актау на дороге сбили инвалидов

Происшествия 0 2 537 Ольга Максимова

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля в 18:00 часов, напротив 16 дома 3Б микрорайона.Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Lada.kz.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Водитель Land Cruiser Prado совершил наезд на инвалидов в коляске, которые находились на проезжей части дороги.

В отношении водителя составлен протокол по ч.1 ст. 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Как утверждают в полиции, сбитые люди с инвалидностью отказались от претензий.  

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Jack
Jack
Где статья за попрошайничество в общественном месте? Только подростков с блютус-колонками привлекаете?
18.07.2025, 06:06
Кинст
Кинст
Если это одни их тех, что собирают дань с водителей, останавливающихся на красный сигнал светофора, и ездят между машинами, то тогда адресуйте вопрос и к ЖолПолу, который обязан следить за порядком на дорогах. Эти инвалиды-рэкетиры не вчера там появились, и даже не месяц назад.... Они не только там - бывает их вижу на перекрёстке у магазина "Каспий" (1 + 2 + 3 микрорайоны + парк Акбота).
18.07.2025, 04:37
Andrew110
Andrew110
vlad7272 да они на перекрестке по проезжей части ездят, между машинами стоящими на красный, деньги просят, по этому и отказались от претензий.
18.07.2025, 04:08
vlad7272
vlad7272
Как так?На водителя который сбил двух девочек одна статья,а на этого водителя другая статья?
17.07.2025, 11:35
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