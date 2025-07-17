В Актау на дороге сбили инвалидов

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля в 18:00 часов, напротив 16 дома 3Б микрорайона.Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Lada.kz .

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Водитель Land Cruiser Prado совершил наезд на инвалидов в коляске, которые находились на проезжей части дороги.

В отношении водителя составлен протокол по ч.1 ст. 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Как утверждают в полиции, сбитые люди с инвалидностью отказались от претензий.