В Мангистау произошло смертельное ДТП

Трагедией закончился выезд на встречную полосу движения на трассе близ Жетыбая, около 17:30 часов 17 июля, передает Lada.kz .

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Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, Toyota Camry выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Shacman.

В результате водитель легкового автомобиля 1981 года рождения погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).