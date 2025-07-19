Спецтехника в районе «КазАзота» напугала жителей Актау

Спецтехника, проехавшая сегодня, 18 июля, в сторону АО «КазАзота» , вызвала обеспокоенность у жителей Актау. Что произошло, Lada.kz объяснили в ДЧС Мангистауской области.

Фото: кадр видео

У горожан возникло беспокойство из-за экстренных служб, мчавшихся на высокой скорости в сторону АО «КазАзот».

Жители сняли на видео автомобили скорой помощи и пожарных расчетов, которые направлялись в район предприятия. Кадры с места событий распространились в Сети.

В ДЧС региона пока не прокомментировали ситуацию, но сообщили, что на предприятии произошло ЧП.