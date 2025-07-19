Несколько человек пострадали в результате несчастного случая в «КазАзот»

В АО «КазАзот» прокомментировали появление на предприятии спецтехники экстренных служб. По предоставленным Lada.kz данным, на предприятии произошел несчастный случай, в результате которого пострадало несколько человек.

Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в АО «КазАзот», несчастный случай произошел на территории предприятия, в результате чего пострадали несколько сотрудников.

Для нас это чрезвычайно тяжелое событие. Мы выражаем искреннее сочувствие и поддержку пострадавшим, а также их близким. С первых часов происшествия компания предприняла все возможные меры для оказания помощи. По нашей инициативе к лечению были привлечены главный реаниматолог страны и профильный специалист по термическим ожогам. Все медицинские расходы полностью покрываются за счет предприятия. Мы находимся в постоянном контакте с врачами и семьями пострадавших и сделаем все необходимое для их скорейшего и полного восстановления до возвращения к трудовой деятельности, - сообщили в АО «КазАзот».

Компания также незамедлительно уведомила государственные надзорные органы о происшествии. В настоящий момент проводится официальное расследование.

В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РК, проведение опросов свидетелей и любых параллельных расследований строго запрещено без согласия председателя комиссии. В этой связи до завершения всех проверок детали инцидента не подлежат разглашению. Компания оказывает полное содействие уполномоченным органам и действует строго в рамках законодательства, - подчеркнули в компании.

О результатах расследования и дальнейших мерах будет сообщено дополнительно.

Нужно отметить, что в АО «КазАзот» не сообщили о том, какое конкретно ЧП случилось на предприятии.

Редакция Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Напомним, спецтехника, проехавшая 18 июля в сторону АО «КазАзот», вызвала обеспокоенность у жителей Актау.