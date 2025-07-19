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19.07.2025, 18:42

Ожоги и реанимация: стали известны подробности аварии на «КазАзоте»

Происшествия 0 2 657 Наталья Вронская

В результате ЧП, произошедшем на территории АО «КазАзот», пострадали четыре человека, двое из них находятся в реанимации. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

По предоставленным данным, вчера, 18 июля, около 14:47 часов, на производственном объекте АО «КазАзот» произошла техническая авария.

На месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги: двое были помещены в реанимационное отделение, а остальные  в травматологическое отделение.

Для оказания помощи пострадавшим привлечены главный реаниматолог Республики Казахстан и ведущие специалисты ожоговой медицины.

На сегодняшний день состояние пострадавших рабочих стабильное. Оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится под контролем руководства области.

По данным департамента государственной инспекции труда Мангистауской области, работы с использованием огня, которые стали возможной причиной ЧП, на предприятии выполнялись без оформления соответствующих разрешительных документов.

Причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнем в замкнутом пространстве. Для расследования была создана специальная комиссия, - говорится в сообщении.

По инциденту  возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан  «Нарушение правил охраны труда».

Уточняется, что АО «КазАзот» окажет необходимую помощь семьям пострадавших. Проводимые  меры также будут находиться на контроле акимата.

Напомним, ранее спецтехника, проехавшая 18 июля в сторону АО «КазАзот», вызвала обеспокоенность у жителей Актау. Позже выяснилось, что на предприятии произошел несчастный случай.

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