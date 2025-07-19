Ожоги и реанимация: стали известны подробности аварии на «КазАзоте»

В результате ЧП, произошедшем на территории АО «КазАзот» , пострадали четыре человека, двое из них находятся в реанимации. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото: архив Lada.kz

По предоставленным данным, вчера, 18 июля, около 14:47 часов, на производственном объекте АО «КазАзот» произошла техническая авария.

На месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги: двое были помещены в реанимационное отделение, а остальные – в травматологическое отделение.

Для оказания помощи пострадавшим привлечены главный реаниматолог Республики Казахстан и ведущие специалисты ожоговой медицины.

На сегодняшний день состояние пострадавших рабочих стабильное. Оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится под контролем руководства области.

По данным департамента государственной инспекции труда Мангистауской области, работы с использованием огня, которые стали возможной причиной ЧП, на предприятии выполнялись без оформления соответствующих разрешительных документов.

Причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнем в замкнутом пространстве. Для расследования была создана специальная комиссия, - говорится в сообщении.

По инциденту возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Нарушение правил охраны труда».

Уточняется, что АО «КазАзот» окажет необходимую помощь семьям пострадавших. Проводимые меры также будут находиться на контроле акимата.

Напомним, ранее спецтехника, проехавшая 18 июля в сторону АО «КазАзот», вызвала обеспокоенность у жителей Актау. Позже выяснилось, что на предприятии произошел несчастный случай.