Mercedes выехал на встречную полосу - грузовик перевернулся: подробности аварии у баз отдыха в Актау

В районе базы отдыха Zhagalau Resort автомобиль марки Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с ЗИЛом. Последний перевернулся, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

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В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что ДТП произошло 21 июля в 19:30 часов на автодороге, пролегающей вдоль баз отдыха. Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с ЗИЛом, в результате чего последний перевернулся.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что в результате ДТП пострадали 31-летний и 44-летний жители. На место прибыли две кареты Скорой помощи. Однако, оба пострадавших отказались от госпитализации. Им рекомендовано обратиться к участковым врачам.

В отношении 31-летнего водителя Mercedes составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Ольга Максимова, Сергей Кораблев.